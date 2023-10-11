Казахстану преподнесли подарок перед матчем отбора ЧМ-2024 по футзалу

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Встреча, прошедшая в Алмере, завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева площадки усилиями Тевфика Джеяра на 27-й минуте. Гости отыгрались с помощью автогола Мохамеда Бен-Халу на 33-й минуте.

Таким образом румыны не смогли сравняться по набранным очкам с Казахстаном, тогда как нидерландцы набрали первый балл в квалификации.

Турнирное положение команд в квартете A выглядит так: Казахстан (9 очков), Румыния (7), Азербайджан (3) и Нидерланды (1).

Сегодня, 11 октября, сборная Казахстана в Астане примет Азербайджан. В случае победы подопечные Рикардо Кака на пять пунктов оторвутся от ближайшего преследователя и в одном шаге будут от прямого выхода на ЧМ-2024, который пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.