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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстану преподнесли подарок перед матчем отбора ЧМ-2024 по футзалу

Сборные Нидерландов и Румынии не смогли выявить сильнейшего в матче элитного раунда отбора к чемпионату мира 2024 года, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Встреча, прошедшая в Алмере, завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева площадки усилиями Тевфика Джеяра на 27-й минуте. Гости отыгрались с помощью автогола Мохамеда Бен-Халу на 33-й минуте.

Таким образом румыны не смогли сравняться по набранным очкам с Казахстаном, тогда как нидерландцы набрали первый балл в квалификации.

Турнирное положение команд в квартете A выглядит так: Казахстан (9 очков), Румыния (7), Азербайджан (3) и Нидерланды (1).

Сегодня, 11 октября, сборная Казахстана в Астане примет Азербайджан. В случае победы подопечные Рикардо Кака на пять пунктов оторвутся от ближайшего преследователя и в одном шаге будут от прямого выхода на ЧМ-2024, который пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.

Напомним, победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.

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