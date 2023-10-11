Казахстан отыгрался с 0:2 и выиграл четвертый матч в отборе ЧМ-2024 по футзалу

Источник: КФФ

Казахстану удался камбэк в домашней встрече с командой Азербайджана, которая прошла в Астане.

В первом тайме гости усилиями Амадеу (4-я минута) и Галло (8-я) дважды огорчили Игиту. Впрочем, команде Рикардо Кака еще до перерыва удалось отыграть отставание. Сначала, на 13-й минуте Лео размочил счет для Казахстана, а на 18-й Биржан Оразов восстановил равновесие. Волевую победу хозяевам площадки на 22-й минуте принес гол Дугласа Жуниора.

Сейчас сборная Казахстана, одержав четыре победы в четырех матчах с 12-ю очками лидирует в группе A.

Напомним, победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.