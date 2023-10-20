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01:00 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» сыграла вничью с «Борисовом-900» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси по мини-футболу спортсмены «Столицы» не удержали победу над «Борисовом-900» в гостевом поединке 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

После четырех викторий подряд сегодня минчане не смогли добиться очередного успеха. Первый тайм «столичники» выиграли со счетом 2:0, но после перерыва борисовчане переломили ход игры и в итоге добились ничьей — 4:4.

В остальных встречах 6-го тура сыграют: «Меркурий-ГТК» (Брест) — ВРЗ (Гомель), «Минск» — ЦКК (Светлогорск), БЧ (Гомель) — «УВД-Динамо» (Гродно), «Витэн» (Орша) — «Динамо-БНТУ» (Минск), «Дорожник» (Минск) — «Охрана-Динамо» (Минск).

Положение в группе лидеров: «Столица» — 13 очков, БЧ, «Минск», ВРЗ — по 9. Замыкает турнирную таблицу ЦКК, потерпевший 4 поражения в 4 проведенных встречах.

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