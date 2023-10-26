Разгромом завершился второй матч «Аята» в Лиге чемпионов

Источник: uefa.com

Казахстанский клуб встречался с лиссабонским «Спортингом» и проиграл со счетом 1:6.

У победителей отличились Зики Те (10-я минута), Жоау Матуш (10-я), Тайнан (12-я, 19-я, 22-я) и Алекс Мерлим (16-я). У проигравших один мяч отыграл Азат Валиуллин (13-я).

Следующую игру в группе 1 казахстанцы проведут с украинской командой «ХИТ» 28 октября. Начало — в 20:00 по времени Астаны.

Напомним, что в первом матче «Аят» потерпел поражение от хорватского «Олмиссума».