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26 октября, источник: Vesti.kz

Разгромом завершился второй матч «Аята» в Лиге чемпионов

Сегодня, 26 октября, рудненский «Аят» провел второй матч в основном раунде футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Источник: uefa.com

Казахстанский клуб встречался с лиссабонским «Спортингом» и проиграл со счетом 1:6.

У победителей отличились Зики Те (10-я минута), Жоау Матуш (10-я), Тайнан (12-я, 19-я, 22-я) и Алекс Мерлим (16-я). У проигравших один мяч отыграл Азат Валиуллин (13-я).

Следующую игру в группе 1 казахстанцы проведут с украинской командой «ХИТ» 28 октября. Начало — в 20:00 по времени Астаны.

Напомним, что в первом матче «Аят» потерпел поражение от хорватского «Олмиссума».

В пути «А», где выступает «Аят», в элитный раунд попадут три лучшие команды из группы.

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