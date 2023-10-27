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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» на последней секунде упустил победу в футзальной Лиге чемпионов

Алматинский «Кайрат» упустил победу над венгерским «Халадашем» (2:2) на групповом этапе основного раунда футзальной Лиги чемпионов. Матчи группы 3 проходят в испанском Пальме-де-Мальорке, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Первыми счет открыли венгры — на 5-й минуте отличился Золтан Дрот. На это кайратовцы ответили точными ударами Альберта Акбаликова и Алекса Вианы на 16-й и 21-й минутах соответственно.

Казалось, что игра завершится волевой победой алматинцев, но на последней секунде матча «Халадаш» избежал поражения — гол в активе Сантоса Кассемиро.

После этой ничьей казахстанская команда пока лидирует в своем квартете, набрав четыре очка.
Следующую игру «Кайрат» проведет с испанской «Пальмой» 30 октября.

В пути «А», где выступает «Кайрат», в элитный раунд попадут три лучшие команды из группы.

Напомним, что в первом матче подопечные Марлона Веласко победили люксембургский «Дифферданж».

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