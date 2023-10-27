«Кайрат» на последней секунде упустил победу в футзальной Лиге чемпионов

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Первыми счет открыли венгры — на 5-й минуте отличился Золтан Дрот. На это кайратовцы ответили точными ударами Альберта Акбаликова и Алекса Вианы на 16-й и 21-й минутах соответственно.

Казалось, что игра завершится волевой победой алматинцев, но на последней секунде матча «Халадаш» избежал поражения — гол в активе Сантоса Кассемиро.

После этой ничьей казахстанская команда пока лидирует в своем квартете, набрав четыре очка.

Следующую игру «Кайрат» проведет с испанской «Пальмой» 30 октября.

В пути «А», где выступает «Кайрат», в элитный раунд попадут три лучшие команды из группы.