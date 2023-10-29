«Кайрат» устроил триллер в матче с действующим победителем Лиги чемпионов

Источник: Соцсети

Подопечные Марлона Веласко в матче группы 3 играли с действующим победителем Лиги чемпионов испанской «Пальмой», на чьей площадке в Пальма-де-Мальорке проходили игры квартета.

Встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 4:3.

Примечательно, что в первом тайме хозяева забили трижды. Голы на счету Ромуло (2-я минута), Бруно Гомеса (14) и Фабиньо (14).

Во втором тайме автогол Клебера (24) позволил «Кайрату» размочить счет. На 29-й Кайо Руиз Лаврати сократил отставание алматинцев до минимума.

Впрочем, на 39-й минуте Фабиньо, поразив пустые ворота, оформил дубль и снял вопросы о победителе матча. Гол Даурена Турсагулова на последних секундах позволил «Кайрату» лишь сократить разницу.

«Пальма» набрала девять очков. Казахстанский клуб с четырьмя баллами занял второе место. У венгерского «Халадаша» два очка, а у «Дифферданжа» из Люксембурга — одно.