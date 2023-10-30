Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Вильярреал
23
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
30.10
Эмполи
Аталанта
03
Футбол. Зарубежный
29.10
Атлетико
Алавес
21
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
21Этап Гран-при России в Омске
9Россия едва не проиграла Кении
30 октября, источник: Vesti.kz

Казахстан с первого места в группе вышел в плей-офф ЧМ по мини-футболу

Сборная Казахстана по мини-футболу провела третий матч группового этапа на ЧМ-2023 в Рас-эль-Хайме (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Соцсети

В заключительном матче группы A, казахстанцы обыграли хозяев поля команду ОАЭ — 2:1.

Таким образом, команда Казахстана, набрав девять очков, заняла первое место в квартете и вышла в плей-офф турнира. Ранее казахстанцы поочередно разгромили Гану — 7:0 и Индию — 16:0.

У сборной ОАЭ шесть очков и второе место, Гана с тремя баллами заняла третью строчку, а команда Индии без набранных очков, замкнула таблицу группы.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь