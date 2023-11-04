Казахстан в шаге от победы на чемпионате мира по мини-футболу

Источник: Соцсети

Ранее казахстанцы в плей-офф прошли по пенальти двух соперников — Чехию (3:3, 3:2) и Мексику (2:2, 2:1). А на групповой стадии наша команда одержала были победы над ОАЭ (2:1), Индией (16:0) и Ганой (7:0).

Финал данного турнира пройдет сегодня, 4 ноября, и начнется в 22:00. Казахстан сыграет в решающем матче с Румынией.

Отметим, что чемпионат мира по мини-футболу проводится с 2015 года, при этом турнир организован не под эгидой ФИФА, основателем является мировая федерация мини-футбола.