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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан в шаге от победы на чемпионате мира по мини-футболу

Сборная Казахстана по мини-футболу в полуфинале чемпионата мира по мини-футболу обыграла Азербайджан — 3:2, передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Ранее казахстанцы в плей-офф прошли по пенальти двух соперников — Чехию (3:3, 3:2) и Мексику (2:2, 2:1). А на групповой стадии наша команда одержала были победы над ОАЭ (2:1), Индией (16:0) и Ганой (7:0).

Финал данного турнира пройдет сегодня, 4 ноября, и начнется в 22:00. Казахстан сыграет в решающем матче с Румынией.

Отметим, что чемпионат мира по мини-футболу проводится с 2015 года, при этом турнир организован не под эгидой ФИФА, основателем является мировая федерация мини-футбола.

Нынешний состав казахстанской команды сформирован из карагандинской команды «Биосфера», которая является пятикратным чемпионом среди любителей. В этой команде сейчас выступает бывший защитник сборной Казахстана по футболу Александр Кислицын, а главным тренером является экс-нападающий сборной Казахстана по футзалу, бронзовый призер Евро-2016 Павел Таку.

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