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20:53 (мск), источник: БЕЛТА

ЦКК проиграл 7-й матч в чемпионате Беларуси по мини-футболу

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский «Дорожник» одержал волевую викторию над светлогорским ЦКК в заключительном матче 7-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

После первой половины встречи подопечные Валерия Досько уступали гостям со счетом 1:2, но после перерыва трижды поразили ворота соперников и победили с результатом 4:2. Для ЦКК это седьмое поражение в семи проведенных встречах.

Лидеры первенства действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» переиграли в Гомеле местный БЧ со счетом 5:2. Результаты остальных матчей этого тура: «Минск» — ВРЗ (Гомель) — 1:5, «УВД-Динамо» (Гродно) — «Охрана-Динамо» (Минск) — 5:3, «Меркурий-ГТК» (Брест) — «Витэн» (Орша) — 2:6, «Борисов-900» — «Динамо-БНТУ» (Минск) — 2:4.

Положение в лидирующей группе: «Столица» — 19 очков, «Витэн», ВРЗ, «Минск» — по 15. Список лучших бомбардиров возглавляет Владимир Разуванов («Витэн»), забивший 10 мячей. Встречи 9-го тура состоятся 11—12 ноября.

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