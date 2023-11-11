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19:23 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» продлила победную серию в чемпионате Беларуси по мини-футболу

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по мини-футболу стартовали встречи 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В первой из них лидеры турнира действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» одержали третью викторию подряд, разгромив на своей площадке гродненский «УВД-Динамо» со счетом 5:1. Хет-трик в этой игре оформил Артем Якубов, который вместе с Владимиром Разувановым из оршанского «Витэна» возглавил бомбардирскую гонку — у обоих сейчас по 10 забитых мячей.

В Светлогорске местный ЦКК потерпел восьмое поражение кряду, проиграв гомельскому клубу БЧ со счетом 4:7. Еще одна гомельская дружина ВРЗ без проблем победила на своей арене «Борисов-900» — 6:1.

Также сегодня в столичном дерби встретятся «Дорожник» и «Динамо-БНТУ». В воскресенье, 12 ноября, «Витэн» примет в Орше «Минск», а столичный клуб «Охрана-Динамо» у себя дома будет соперничать с брестским «Меркурием-ГТК».

Положение в группе лидеров: «Столица» — 22 очка, ВРЗ — 18, «Витэн», «Минск», БЧ — по 15.

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