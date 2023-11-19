«Кайрат» перед Лигой чемпионов разгромил соперника в матче с 14 голами
Алматинский «Кайрат» нанес крупное поражение «Жетысу» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» нанес крупное поражение «Жетысу» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz.
Первыми счет в матче открыли хозяева, на что «Кайрат» ответили тремя голами. Однако «Жетысу» еще до перерыва сумел восстановить равновесие — 3:3.
В начале второго тайма «Жетысу» вновь забил первым и вышел вперед. Но затем забивали только игроки алматинского клуба, доведя итоговый счет до 10:4.
В составе «Кайрат» хет-трик оформил Денер, по дублю сделали Оразов и Кайо Руиз, еще по разу отличились Акбаликов и Педро. Также был автогол. У «Жетысу» мячами отметились Кнауб, Сарбасов и дважды Булатов.
Отметим, что главный тренер «Кайрата» Веласко в преддверии матчей этичного раунда Лиги чемпионов дал отдых множеству ведущих игрокам команды.