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21:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» перед Лигой чемпионов разгромил соперника в матче с 14 голами

Алматинский «Кайрат» нанес крупное поражение «Жетысу» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz.

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Источник: АФК "Кайрат"

Первыми счет в матче открыли хозяева, на что «Кайрат» ответили тремя голами. Однако «Жетысу» еще до перерыва сумел восстановить равновесие — 3:3.

В начале второго тайма «Жетысу» вновь забил первым и вышел вперед. Но затем забивали только игроки алматинского клуба, доведя итоговый счет до 10:4.

В составе «Кайрат» хет-трик оформил Денер, по дублю сделали Оразов и Кайо Руиз, еще по разу отличились Акбаликов и Педро. Также был автогол. У «Жетысу» мячами отметились Кнауб, Сарбасов и дважды Булатов.

Отметим, что главный тренер «Кайрата» Веласко в преддверии матчей этичного раунда Лиги чемпионов дал отдых множеству ведущих игрокам команды.

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