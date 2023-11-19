Спортсмены ЦКК прервали серию поражений в чемпионате Беларуси по мини-футболу

В Гродно в поединке 10-го тура команда из Светлогорска сыграла вничью с «УВД-Динамо» — 1:1. До этого ЦКК потерпел восемь поражений подряд.

Все фавориты одержали уверенные победы. Лидеры турнира страны спортсмены «Столицы» разгромили минский клуб «Охрана-Динамо» со счетом 9:2. Действующие чемпионы остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в этом первенстве, — 8 побед и 1 ничья. Седьмую викторию кряду одержал оршанский «Витэн», обыгравший на своей площадке «Борисов-900» — 10:5. Гомельский ВРЗ одолел на выезде минский «Дорожник» — 3:1. Еще один гомельский клуб БЧ у себя дома разошелся миром со столичным «Динамо-БНТУ» — 4:4. В Бресте местный «Меркурий-ГТК» выигрывал у «Минска» 2:0, но не удержал победу, завершив встречу вничью — 2:2.