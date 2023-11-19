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21:54 (мск), источник: БЕЛТА

Спортсмены ЦКК прервали серию поражений в чемпионате Беларуси по мини-футболу

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены ЦКК добыли первый зачетный балл в матчах 35-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В Гродно в поединке 10-го тура команда из Светлогорска сыграла вничью с «УВД-Динамо» — 1:1. До этого ЦКК потерпел восемь поражений подряд.

Все фавориты одержали уверенные победы. Лидеры турнира страны спортсмены «Столицы» разгромили минский клуб «Охрана-Динамо» со счетом 9:2. Действующие чемпионы остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в этом первенстве, — 8 побед и 1 ничья. Седьмую викторию кряду одержал оршанский «Витэн», обыгравший на своей площадке «Борисов-900» — 10:5. Гомельский ВРЗ одолел на выезде минский «Дорожник» — 3:1. Еще один гомельский клуб БЧ у себя дома разошелся миром со столичным «Динамо-БНТУ» — 4:4. В Бресте местный «Меркурий-ГТК» выигрывал у «Минска» 2:0, но не удержал победу, завершив встречу вничью — 2:2.

Положение в группе лидеров: «Столица» — 25 очков, ВРЗ, «Витэн» — по 21, «Минск», «Охрана-Динамо», БЧ — по 16. Поединки следующего тура пройдут 25—27 ноября.

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