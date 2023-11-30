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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл «Бенфике» и рискует остаться без финала Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» проиграл лиссабонской «Бенфике» в рамках группового этапа элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Источник: АФК "Кайрат"

Португальцы победили со счетом 3:2. В их составе отличились Афонсу Жезуш (4-я минута), Диего Нунес (5-я) и Лусиу Роша (10-я). У проигравших голы забили Даурен Турсагулов (8-я) и Денер Родриго (36-я).

В первом туре «Бенфика» обыграла словенский «Добовец» (4:3), а «Кайрат» разгромил косовскую «Приштину» (11:2).

На данный момент в квартете В сложилась такая турнирная ситуация: «Бенфика» (6 очков), «Кайрат» (3), «Добовец» (0), «Приштина» (0). Последние две команды провели пока по одному матчу.

Следующую игру «Кайрат» проведет против команды «Добовец» 2 декабря, а в ночь на 3 декабря «Бенфика» встретится с «Приштиной», принимающей данный мини-турнир.

В элитном раунде команды разделены на четыре квартета (в каждом по четыре клуба). Победители групп получат путевки в финальную стадию Лиги чемпионов, матчи которой состоятся ⅔ и ⅘ мая. Хозяева решающего этапа и дата жеребьевки будут определены позже.

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