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18:42 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана оставил послание для вратаря «Кайрата»

Вратарь карагандинского «Шахтера» и сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий поддержал в соцсетях голкипера футзального «Кайрата» Игиту, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Последний не лучшим образом провел встречу с лиссабонской «Бенфикой» (2:3) в элитном раунде Лиги чемпионов. Матчи данной стадии проходят в Приштине (Косово). Его ошибки оставили алматинцев за бортом финала турнира. После игры Игиту раскритиковали болельщики, но многие игроки и тренеры встали на защиту натурализованного бразильца, в том числе Шацкий:

«Лучший вратарь мира! Ты настоящий патриот страны, который своей игрой прославляет нас на мировой арене. Один матч не омрачит то, что ты сделал для Казахстана».

Напомним, что в финальный турнир вышла «Бенфика», гарантировавшая себе первое место в квартете B после двух туров группового этапа.

Следующую игру «Кайрат» проведет против словенской команды «Добовец» 2 декабря, но она потеряла турнирную мотивацию.

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