Игрок сборной Казахстана оставил послание для вратаря «Кайрата»
Вратарь карагандинского «Шахтера» и сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий поддержал в соцсетях голкипера футзального «Кайрата» Игиту, сообщают Vesti.kz.
Вратарь карагандинского «Шахтера» и сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий поддержал в соцсетях голкипера футзального «Кайрата» Игиту, сообщают Vesti.kz.
Последний не лучшим образом провел встречу с лиссабонской «Бенфикой» (2:3) в элитном раунде Лиги чемпионов. Матчи данной стадии проходят в Приштине (Косово). Его ошибки оставили алматинцев за бортом финала турнира. После игры Игиту раскритиковали болельщики, но многие игроки и тренеры встали на защиту натурализованного бразильца, в том числе Шацкий:
«Лучший вратарь мира! Ты настоящий патриот страны, который своей игрой прославляет нас на мировой арене. Один матч не омрачит то, что ты сделал для Казахстана».
Напомним, что в финальный турнир вышла «Бенфика», гарантировавшая себе первое место в квартете B после двух туров группового этапа.
Следующую игру «Кайрат» проведет против словенской команды «Добовец» 2 декабря, но она потеряла турнирную мотивацию.