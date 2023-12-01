Игрок сборной Казахстана оставил послание для вратаря «Кайрата»

Источник: Соцсети

Последний не лучшим образом провел встречу с лиссабонской «Бенфикой» (2:3) в элитном раунде Лиги чемпионов. Матчи данной стадии проходят в Приштине (Косово). Его ошибки оставили алматинцев за бортом финала турнира. После игры Игиту раскритиковали болельщики, но многие игроки и тренеры встали на защиту натурализованного бразильца, в том числе Шацкий:

«Лучший вратарь мира! Ты настоящий патриот страны, который своей игрой прославляет нас на мировой арене. Один матч не омрачит то, что ты сделал для Казахстана».

Напомним, что в финальный турнир вышла «Бенфика», гарантировавшая себе первое место в квартете B после двух туров группового этапа.