УЕФА наказал соперника сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2024

Румыны, выступающие в одной группе с командой Казахстана в матчах с Нидерландами (2:1 и 1:1) использовал в двух игроков, не имевших права на участие в играх.

В итоге, румыны дважды получили по 0:5. После этого у Румынии три очка и третье место в группе A Элитного раунда отбора. Команда Нидерландов теперь имеет шесть баллов, а у сборной Казахстана, лидирующей в квартете — 12. Также три балла у команды Азербайджана.

Отметим, что победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.