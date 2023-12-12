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19:34 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА наказал соперника сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2024

Сборной Румынии по футзалу присудили два технических поражения в отборе на ЧМ-2024, сообщают Vesti.kz.

Румыния
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Источник: frf.ro

Румыны, выступающие в одной группе с командой Казахстана в матчах с Нидерландами (2:1 и 1:1) использовал в двух игроков, не имевших права на участие в играх.

В итоге, румыны дважды получили по 0:5. После этого у Румынии три очка и третье место в группе A Элитного раунда отбора. Команда Нидерландов теперь имеет шесть баллов, а у сборной Казахстана, лидирующей в квартете — 12. Также три балла у команды Азербайджана.

Отметим, что победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.

Финальный турнир ЧМ пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.

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