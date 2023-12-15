Российский мини-футбол пережил революцию, теперь клубы управляют Суперлигой

Взносы и сборы

Раскол в мини-футболе случился за неделю до старта сезона 2022/23. В августе 2022 г. 10 клубов объявили о создании Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) «Суперлига». Новая организация объединила участников высшего дивизиона и противопоставила себя АМФР, которой с 2005-го руководит Эмиль Алиев — сначала как гендиректор, а затем и как президент. АПМФК возглавил Григорий Иванов. В РПЛ его знают как президента «Урала», но еще с середины 1990-х он возглавляет другой весьма успешный проект из Екатеринбурга — мини-футбольную «Синару». Команда трижды становилась чемпионом России, а в 2008-м выиграла Кубок УЕФА.

Не слишком внимательный болельщик мог и не заметить раскол: главный турнир страны раньше тоже назывался Суперлигой, но она управлялась АМФР. Теперь власть принадлежит клубам. В спор хозяйствующих субъектов вмешался Российский футбольный союз (РФС), который не управляет мини-футболом напрямую, а делегирует его автономной структуре. Прежде это была АМФР, но в сентябре 2022-го АПМФК Григория Иванова обратилась в РФС с просьбой передать ей право на проведение чемпионата. На рассмотрение запроса оставалось слишком мало времени — близился старт чемпионата. В итоге розыгрыш прошел под эгидой РФС, а не одной из ассоциаций. Было понятно, что это временное решение, а окончательное приняли весной 2023 г., когда РФС утвердил АПМФК в качестве организатора Суперлиги. Впрочем, АМФР не исчезла: структура занимается низшими дивизионами, женским и юношеским мини-футболом, а также любительскими проектами.

Одна из причин раскола — нежелание АМФР заниматься развитием лиги. В прошлом ассоциация Алиева требовала от клубов платить внушительные взносы: 3,8 млн руб. только за участие, еще 2,45 млн — на судейство. Дополнительно нужно было отдавать по 300 000 ₽ за каждого легионера в заявке, а также компенсировать расходы на переезды, проживание и питание арбитров и инспекторов. Ничего взамен участники чемпионата не получали. «Взносы были существенные, сумма доходила до 9 млн руб., — рассказывает “Ведомости. Спорту” Илья Федоров, спортивный директор петербургского “Кристалла”. — Руководители клубов не видели отдачи. Они хотели, чтобы эти отчисления приводили к гораздо более существенному развитию лиги. Это основной фактор». Федоров без иронии добавляет, что АМФР все равно заслуживает благодарности: «Они сделали и делают огромную работу».

Хотя новая Суперлига возникла только в 2023-м, перемены начались еще в прошлом сезоне, когда чемпионат проводил РФС. Союз сам настаивал на том, чтобы клубы занимались организацией турнира, и избавил их от лишних расходов. «Мы провели прекрасный год, — говорит “Ведомости. Спорту” Аркадий Белый, исполнительный директор мини-футбольного клуба КПРФ. — Это и экономически стало выгоднее, РФС взял на себя много затрат. Был знаковый момент, когда мы общались с генсеком союза Максимом Митрофановым. У клубов по привычке возник вопрос: “Когда и сколько платить взносов?” Он ответил: “Нисколько”. РФС не видит оснований для сборов».

По словам Белого, клубы теперь делят доходы от рекламных пакетов (например, с букмекером Pari), но основная задача — не заработать, а создавать продукт. «Уровень соревнования, как нам всем кажется, в России высокий, — добавляет Белый. — В Европе мы уступаем разве что Испании. Всегда хотелось, чтобы это отражалось во всех аспектах спортивного менеджмента».

Новые клубы

Главная беда мини-футбола в России — регулярные банкротства команд. От безденежья страдали даже титулованные участники лиги. Один из самых показательных примеров — московская «Дина». Императорский спортивный клуб (это его официальное название) брал золотые медали девять раз (еще раз в чемпионате СНГ), но к 2018-му накопил долги и остался без футболистов — не хватало даже на полную заявку. В итоге «Дина» заняла последнее, 12-е место, а на следующий сезон заявилась в чемпионат Москвы. В том же году Суперлига по ходу турнира осталась без «Прогресса» (Глазов, Удмуртия) и «Автодора» (Смоленск). Долг «Прогресса», по данным «Коммерсанта», составлял 6 млн руб. В плей-офф команду заменил петербургский «Политех», но и ему оставалось жить несколько месяцев. Весной 2018-го гендиректор «Политеха» Кирилл Мирзоян был задержан по подозрению в хищении 6,7 млн руб. из 44,5 млн руб., выделенных городом на сезон. Присвоив 15% бюджета, Мирзоян обрек клуб на смерть, ведь деньги должны были покрыть долги прошлых лет. В итоге «Политех» также прекратил существование.

Исчезновение четырех команд за столь короткий временной отрезок отнюдь не рекорд. В 2009-м сильнейший дивизион остался без «Липецка», уфимского «Динамо-Тималя», петербургского «Динамо» и двух «Спартаков» — московского и щелковского. Некоторые клубы перевелись в Высшую лигу, другие исчезли. В низших дивизионах банкротства стали обыденностью. Тот же столичный «Спартак» умирал и возрождался пять раз — в последний раз клуба не стало в феврале 2022-го прямо по ходу сезона.

Илья Федоров, в прошлом игравший за уже не существующие «Спартак» и ЦСКА, считает, что большинство клубов держатся на энтузиазме владельцев или руководителей. В пример он приводит президента ЦСКА Олега Бубыренко. «У него был устойчивый бизнес, поэтому проблемы с финансами не возникали», — говорит Федоров. Но на фоне того, как развивалась лига, Бубыренко потерял интерес к участию в чемпионате России — и команда исчезла, хотя мини-футбольную школу владелец сохранил. А вот «Спартак», где тоже все держалось на одном человеке, по словам Федорова, закрылся из-за отсутствия денег. «Клубы исчезают в том числе потому, что мини-футбол не очень популярен в России, — продолжает Федоров. — Если бы его чаще показывали по ТВ, команды не зависели бы от одного спонсора». К тому же должны быть заинтересованы регионы — к примеру, «Кристалл» получает деньги из бюджета Петербурга, хотя команда принадлежит частному лицу — Олегу Баринову, владельцу «Петербургстроя».

Новый организатор чемпионата должен сделать клубы более устойчивыми — если не прибыльными, то хотя бы самоокупаемыми, полагает Федоров: лиге проще найти спонсоров, потому что у нее больше охват.

В 2023-м после пятилетнего перерыва в Суперлиге вновь играют 12 команд. Два новых участника — липецкий ЛКС и новокузнецкий «Сиб-Транзит». Аркадий Белый связывает их появление с новой структурой управления чемпионатом и называет дальнейшее расширение лиги «практически решенным вопросом». Впрочем, насытить турнир клубами не так сложно. Гораздо труднее сохранить состав участников и избежать банкротств. «Пока фонда прямой поддержки нет, но этот вопрос перед лигой стоит, — говорит Белый. — Думаю, в ближайшие годы появится механизм, который будет помогать клубам, если они испытывают финансовые проблемы. Впрочем, уже сейчас лига делает многое, чтобы у команд был доход от рекламных контрактов».

В 2022-м «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента АМФР Эмиля Алиева писал, что годовой бюджет клуба Суперлиги колеблется от 50 млн до 350 млн руб. Белый подтвердил такой порядок цифр. В «Кристалле», по словам Федорова, бюджет на сезон — 60 млн руб. «Нам немного легче, потому что при клубе четыре команды: мужская и женская — по мини-футболу и пляжному футболу, — поясняет Федоров. — Структура общая, поэтому 60 млн нам для мужской мини-футбольной команды хватает, хотя мы не говорим о высоких местах». Федоров добавляет, что расходы у всех клубов примерно одинаковые, если оставить за скобками зарплаты игроков. Исключение — клубы из отдаленных регионов, прежде всего «Норильский никель», которому дорого обходятся выезды.

Большинство крупных госкорпораций игнорируют мини-футбол. Задействованы разве что «Норильский никель» с одноименной командой и «Газпром» с клубом «Газпром-Югра» из Югорска. «Есть и другие мощные структуры, — рассказывает Белый. — У “Тюмени” большие муниципальные возможности и поддержка “Сибура”. “Синару” обеспечивают одноименная группа компаний (занимается транспортным машиностроением, финансовыми услугами и девелопментом. — “Ведомости. Спорт”) и местные власти. Сейчас в Екатеринбурге лучшие в лиге площадки для мини-футбола. В этом сезоне сверкнула “Ухта” благодаря ее президенту Виталию Габуеву, который нашел ресурсы. [Республика Коми] тоже не самый бедный регион».

Еще один чемпионат

Чтобы команды держались на плаву, а интерес к мини-футболу повышался, лига учредила маркетинговый чемпионат. Оцениваются организация мероприятий в день матча (matchday), посещаемость и многое другое. Сейчас в лидерах — «Ухта» и «Кристалл». За победу предусмотрен денежный приз: общий фонд 24 млн руб., из которых 16 млн выделены на регулярный чемпионат, а 8 млн — на плей-офф. Все клубы что-то получат, но суммы будут разные. Отдельно участников Суперлиги оценивают по номинациям: каждый месяц выбирают лучший matchday и лучший социальный проект.

«Есть дотации от РФС, — поясняет Федоров, который также возглавляет маркетинговый комитет Суперлиги. — Можно было бы просто раздать их клубам поровну. Или сделать критерии: перечислить каждой команде по 5 млн, но с условием, что matchday соответствует определенным требованиям. Мы пока обкатываем нынешнюю схему, посмотрим, насколько все улучшилось, оценим, кто сколько затрачивает ресурсов».