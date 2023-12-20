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23:31 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан обыграл Румынию в матче отбора на ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана в заключительном матче отбора на ЧМ-2024 по футзалу обыграла на выезде команду Румынии, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Встреча группы A Элитного раунда в Бухаресте завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Рикардо Кака.

В первом тайме на восьмой минуте Чингиз Есенаманов забил первый гол. Во второй половине встречи Биржан Оразов (26 минута) установил окончательный счет.

Эта встреча, не носила турнирного значения, поскольку Казахстан досрочно гарантировал себе участие на чемпионате мира, который пройдет в 2024 году в Узбекистане.

Команда Кака показала в элитном раунде стопроцентный результат, заработав 18 очков из 18-ти возможных. Помимо победы в Бухаресте, Казахстан дважды обыграл Нидерланды (2:0, 2:0) и Азербайджан (4:2, 3:2), а также победил Румынию (4:3) на своем поле.

Отметим, что победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.

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