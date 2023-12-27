Голкипер сборной Казахстана номинирован на звание лучшего вратаря мира

«В очередной раз номинирован на звание лучшего вратаря мира 2022 года. Я очень рад снова оказаться в числе лучших и добиться гораздо больших спортивных успехов, чем я мог себе представить в детстве. Спасибо АФК “Кайрат”, сборной Казахстана, моим товарищам по команде, моим тренерам и, конечно, больше всего моей жене. Она, безусловно, делает меня великим и заставляет преодолевать любые трудности смело и с оптимизмом. Спасибо!», — написал Игита в соцсетях.