Разгром определил бронзового призера Кубка Казахстана по футзалу
«Актобе» стал бронзовым призером Кубка Казахстана по футзалу. «Финал четырех» проходит в Туркестане, сообщают Vesti.kz.
«Актобе» стал бронзовым призером Кубка Казахстана по футзалу. «Финал четырех» проходит в Туркестане, сообщают Vesti.kz.
В матче за третье место «красно-белые» обыграли шымкентский «Ордабасы» — 6:1.
В составе победителей по дублю оформили Егор Нулет и Кайрат Иманалин, а также отличились Бекжан Даулетов и Владимир Жигалко. У проигравших один мяч отыграл Берик Исмаилов.
Напомним, в ½ финала «Ордабасы» уступил алматинскому «Кайрату» (0:6), а «Актобе» проиграл «Семею» (4:6).
Сегодня, 29 декабря, «Кайрат» и «Семей» определят обладателя почетного трофея страны. Начало финала — в 19:00 по времени Астаны.