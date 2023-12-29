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14:45 (мск), источник: Vesti.kz

Разгром определил бронзового призера Кубка Казахстана по футзалу

«Актобе» стал бронзовым призером Кубка Казахстана по футзалу. «Финал четырех» проходит в Туркестане, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В матче за третье место «красно-белые» обыграли шымкентский «Ордабасы» — 6:1.

В составе победителей по дублю оформили Егор Нулет и Кайрат Иманалин, а также отличились Бекжан Даулетов и Владимир Жигалко. У проигравших один мяч отыграл Берик Исмаилов.

Напомним, в ½ финала «Ордабасы» уступил алматинскому «Кайрату» (0:6), а «Актобе» проиграл «Семею» (4:6).

Сегодня, 29 декабря, «Кайрат» и «Семей» определят обладателя почетного трофея страны. Начало финала — в 19:00 по времени Астаны.

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