«Кайрат» и «Семей» на последних минутах выявили обладателя Кубка Казахстана

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Финальная встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась со счетом 5:3 в пользу кайратовцев. Причем последние два мяча алматинцы забили на последних минутах.

В составе победителей хет-трик оформил Денер, а также отличились Даурен Турсагулов и Эдсон. У проигравших дубль сделал Дедезиньо, еще один гол в свой актив записал Гильерме Тейшейра.