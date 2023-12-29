«Кайрат» и «Семей» на последних минутах выявили обладателя Кубка Казахстана
Алматинский «Кайрат» завоевал Кубок Казахстана по футзалу, обыграв в финале «Семей», сообщают Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» завоевал Кубок Казахстана по футзалу, обыграв в финале «Семей», сообщают Vesti.kz.
Финальная встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась со счетом 5:3 в пользу кайратовцев. Причем последние два мяча алматинцы забили на последних минутах.
В составе победителей хет-трик оформил Денер, а также отличились Даурен Турсагулов и Эдсон. У проигравших дубль сделал Дедезиньо, еще один гол в свой актив записал Гильерме Тейшейра.
Отметим, что в матче за третье место «Актобе» обыграл шымкентский «Ордабасы» (6:1).