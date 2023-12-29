Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
Монца
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
30.12
Аталанта
Лечче
Футбол. Зарубежный
30.12
Лутон Таун
Челси
Все события
Фоторепортажи
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
18:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» и «Семей» на последних минутах выявили обладателя Кубка Казахстана

Алматинский «Кайрат» завоевал Кубок Казахстана по футзалу, обыграв в финале «Семей», сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Соцсети

Финальная встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась со счетом 5:3 в пользу кайратовцев. Причем последние два мяча алматинцы забили на последних минутах.

В составе победителей хет-трик оформил Денер, а также отличились Даурен Турсагулов и Эдсон. У проигравших дубль сделал Дедезиньо, еще один гол в свой актив записал Гильерме Тейшейра.

Отметим, что в матче за третье место «Актобе» обыграл шымкентский «Ордабасы» (6:1).

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь