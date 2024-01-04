«Кайрат» подписал бразильского суперталанта. Его хвалил главная легенда футзала

Источник: CBF

В последние годы алматинский клуб, несмотря на закрепившийся статус топ-клуба Европы, не всегда может выиграть конкуренцию за того или иного игрока. В чемпионатах Испании, России и Португалии платят не меньше, но при этом уровень этих лиг объективно выше.

Но скаутская служба «Кайрата» всегда была известна своим качеством и множество бразильских игроков раскрылись именно в Алматы. Среди ярких примеров Лео и Дуглас, о которых мало что знали в Европе, но в итоге они в определенный период стали лучшими на своих позициях в мире.

Рикардиньо Энрике, которого подписывают из бразильского клуба «Магнус», может выйти именно на такие высоты в ближайшие годы. В 18 лет универсал попал в основной состав «Магнуса» и выиграл практически все трофеи в Бразилии, а также клубный чемпионат мира.

В последнем сезоне 24-летний бразилец настрелял 21 гол в 59 матчах и впервые получил вызов в сборную Бразилии, где забил дебютный гол уже во втором матче.

В «Магнусе» Рикардиньо успел поиграть с мировой футзальной легендой Фалькао, и тот однажды сказал про молодого коллегу следующее: «За последнее десятилетие я больше не видел игрока, который был бы так похож на Ари (экс-игрок “Барселоны” и сборной Бразилии)».

В Европе многие эксперты считают этот трансфер «Кайрата» большой удачей для клуба, поскольку за ним охотились многие команды. Инсайдер Густаво Муньяна отмечает, что Рикардинью рано или поздно будет играть в Испании или России.