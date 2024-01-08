«Столица» пробилась в «Финал четырех» Кубка Беларуси по мини-футболу

Сегодня в заключительном матче четвертьфинальной стадии нынешние владельцы трофея уступили на выезде гомельскому БЧ со счетом 2:4, но благодаря более крупной домашней виктории (8:4) продолжат борьбу в «Финале четырех».



Он пройдет в следующий уик-энд на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец». В первом полуфинальном матче 13 января «Столица» встретится с гомельским ВРЗ, а потом «Минск» будет соперничать с оршанским «Витэном». Победители полуфинальных противостояний 14 января сыграют в решающем поединке 34-го розыгрыша Кубка Беларуси.



В финальном матче прошлого кубкового сезона «Столица» одолела «Витэн» в серии послематчевых пенальти. Больше всех обладателем Кубка страны становился «Дорожник», у которого семь трофеев.