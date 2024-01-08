Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.01
Сассуоло
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
7.01
Эмполи
Милан
03
Футбол. Зарубежный
7.01
Удинезе
Лацио
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Торино
Наполи
30
Футбол. Зарубежный
7.01
Салернитана
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Рома
Аталанта
11
Все события
Фоторепортажи
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
28Матч звезд КХЛ
11:04 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» пробилась в «Финал четырех» Кубка Беларуси по мини-футболу

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» стали последними участниками решающего этапа Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

Сегодня в заключительном матче четвертьфинальной стадии нынешние владельцы трофея уступили на выезде гомельскому БЧ со счетом 2:4, но благодаря более крупной домашней виктории (8:4) продолжат борьбу в «Финале четырех».

Он пройдет в следующий уик-энд на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец». В первом полуфинальном матче 13 января «Столица» встретится с гомельским ВРЗ, а потом «Минск» будет соперничать с оршанским «Витэном». Победители полуфинальных противостояний 14 января сыграют в решающем поединке 34-го розыгрыша Кубка Беларуси.

В финальном матче прошлого кубкового сезона «Столица» одолела «Витэн» в серии послематчевых пенальти. Больше всех обладателем Кубка страны становился «Дорожник», у которого семь трофеев.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь