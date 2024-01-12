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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила о трансфере игрока «Актобе»

Футзальный клуб «Астана» объявил о переходе Аршата Сатжана из «Актобе», передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Сатжан — воспитанник актюбинской школы футзала, свою карьеру начинал в 2017 году, на его счету больше 100 проведенных матчей за «красно-белых». В его карьере также были рудненский «Аят», уральский «Байтерек» и актюбинский «Инжу».

В нынешнем чемпионате страны «Актобе» идет на четвертом месте, набрав 24 очка в 14 матчах. «Астана» находится восьмой строчке из 11, имея в своем активе 10 очков после 12 игр.

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