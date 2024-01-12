«Астана» объявила о трансфере игрока «Актобе»

Сатжан — воспитанник актюбинской школы футзала, свою карьеру начинал в 2017 году, на его счету больше 100 проведенных матчей за «красно-белых». В его карьере также были рудненский «Аят», уральский «Байтерек» и актюбинский «Инжу».