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16:16 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский ВРЗ первым вышел в финал Кубка Беларуси по мини-футболу

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ стал первым финалистом розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В стартовом полуфинальном матче в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» гомельчане одолели теперь уже бывшего обладателя Кубка страны «Столицу» с сухим счетом 3:0. В первой половине встречи зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва игроки ВРЗ отличились три раза. На 25-й минуте первый гол забил Евгений Клочко, а в концовке Алексей Пинчук и голкипер Юрий Дегтяренко поразили пустые ворота соперников.

Во втором матче за выход в финал «Минск» будет соперничать с оршанским «Витэном».

Завтра победители полуфинальных встреч встретятся в решающем поединке 34-го розыгрыша Кубка Беларуси. Список лучших бомбардиров кубкового турнира сейчас возглавляет Андрей Скварчевский («Дорожник», Минск), забивший 11 мячей. Из оставшихся в игре участников «Финала четырех» по 6 мячей забили гомельчанин Евгений Клочко и Владимир Разуванов из «Витэна».

В финальном матче прошлого кубкового сезона «Столица» одолела «Витэн» в серии послематчевых пенальти. Больше всех обладателем Кубка Беларуси становился «Дорожник», у которого семь трофеев.

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