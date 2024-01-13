Гомельский ВРЗ первым вышел в финал Кубка Беларуси по мини-футболу

В стартовом полуфинальном матче в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» гомельчане одолели теперь уже бывшего обладателя Кубка страны «Столицу» с сухим счетом 3:0. В первой половине встречи зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва игроки ВРЗ отличились три раза. На 25-й минуте первый гол забил Евгений Клочко, а в концовке Алексей Пинчук и голкипер Юрий Дегтяренко поразили пустые ворота соперников.



Во втором матче за выход в финал «Минск» будет соперничать с оршанским «Витэном».



Завтра победители полуфинальных встреч встретятся в решающем поединке 34-го розыгрыша Кубка Беларуси. Список лучших бомбардиров кубкового турнира сейчас возглавляет Андрей Скварчевский («Дорожник», Минск), забивший 11 мячей. Из оставшихся в игре участников «Финала четырех» по 6 мячей забили гомельчанин Евгений Клочко и Владимир Разуванов из «Витэна».



В финальном матче прошлого кубкового сезона «Столица» одолела «Витэн» в серии послематчевых пенальти. Больше всех обладателем Кубка Беларуси становился «Дорожник», у которого семь трофеев.