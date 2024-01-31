Титулованный бразилец официально покинул «Кайрат»

Источник: Соцсети

За «Кайрат» бразильский легионер выступал на протяжении пяти лет. Теперь, 33-летний игрок продолжит карьеру в российском КПРФ.

За алматинский клуб он провел более 158 игр и отличился 77 голами. Фаверо не раз выводил команду на площадку с капитанской повязкой.