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20:44 (мск), источник: Vesti.kz

Титулованный бразилец официально покинул «Кайрат»

Бразильский игрок Диего Фаверо официально покинул АФК «Кайрат», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

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Источник: Соцсети

За «Кайрат» бразильский легионер выступал на протяжении пяти лет. Теперь, 33-летний игрок продолжит карьеру в российском КПРФ.

За алматинский клуб он провел более 158 игр и отличился 77 голами. Фаверо не раз выводил команду на площадку с капитанской повязкой.

Бразилец является пятикратным чемпионом Казахстана. Столько же раз он выигрывал в составе «Кайрата» Кубок и Суперкубок страны.

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