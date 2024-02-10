В России мини-футбол переименовали в футзал
ТАСС, 9 февраля. Мини-футбол в России официально переименовали в футзал. Соответствующий приказ Министерства спорта РФ опубликован на портале правовой информации.
ТАСС, 9 февраля. Мини-футбол в России официально переименовали в футзал. Соответствующий приказ Министерства спорта РФ опубликован на портале правовой информации.
«Заменить наименование спортивной дисциплины “мини-футбол (футзал)” на “футзал”, — говорится в тексте документа.
Название «футзал» является международным, поскольку этот вид спорта зафиксирован в базе Международной федерации футбола (ФИФА). Мини-футболом в России теперь называются виды, ранее известные как «футбол 6×6, 7×7, 8×8».