Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
Кадис
Бетис
02
Футбол. Зарубежный
9.02
Марсель
Метц
11
Футбол. Зарубежный
9.02
Салернитана
Эмполи
13
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия Д
Фрайбург
30
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» сокрушил «Барселону»
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
00:54 (мск), источник: ТАСС

В России мини-футбол переименовали в футзал

ТАСС, 9 февраля. Мини-футбол в России официально переименовали в футзал. Соответствующий приказ Министерства спорта РФ опубликован на портале правовой информации.

Наверх
Источник: БЕЛТА

«Заменить наименование спортивной дисциплины “мини-футбол (футзал)” на “футзал”, — говорится в тексте документа.

Название «футзал» является международным, поскольку этот вид спорта зафиксирован в базе Международной федерации футбола (ФИФА). Мини-футболом в России теперь называются виды, ранее известные как «футбол 6×6, 7×7, 8×8».

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь