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14:04 (мск), источник: Московский комсомолец

«КПРФ» выиграл бронзовые медали Кубка России по мини-футболу

Московский клуб «КПРФ» одержал победу над «Ухтой» в матче за третье место «Финала четырёх» Кубка России по футзалу.

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Источник: БЕЛТА

Основное время встречи завершилось со счётом 3:3. В составе победителей мячи забили Сергей Крыкун, Максим Перевалов и Баталья. У «Ухты» авторами голов стали Владислав Мусин-Пушкин, Андрей Павлов и Чавес Шимбинья.

Обладатель бронзовой награды определился в серии послематчевых пенальти, в которых сильнее оказались игроки столичной команды — 4:3.

В финале, который также состоится сегодня, 25 февраля, сыграют «Норильский никель» и «Газпром-Югра».

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