«КПРФ» выиграл бронзовые медали Кубка России по мини-футболу
Московский клуб «КПРФ» одержал победу над «Ухтой» в матче за третье место «Финала четырёх» Кубка России по футзалу.
Московский клуб «КПРФ» одержал победу над «Ухтой» в матче за третье место «Финала четырёх» Кубка России по футзалу.
Основное время встречи завершилось со счётом 3:3. В составе победителей мячи забили Сергей Крыкун, Максим Перевалов и Баталья. У «Ухты» авторами голов стали Владислав Мусин-Пушкин, Андрей Павлов и Чавес Шимбинья.
Обладатель бронзовой награды определился в серии послематчевых пенальти, в которых сильнее оказались игроки столичной команды — 4:3.
В финале, который также состоится сегодня, 25 февраля, сыграют «Норильский никель» и «Газпром-Югра».