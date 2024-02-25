«КПРФ» выиграл бронзовые медали Кубка России по мини-футболу

Основное время встречи завершилось со счётом 3:3. В составе победителей мячи забили Сергей Крыкун, Максим Перевалов и Баталья. У «Ухты» авторами голов стали Владислав Мусин-Пушкин, Андрей Павлов и Чавес Шимбинья.

Обладатель бронзовой награды определился в серии послематчевых пенальти, в которых сильнее оказались игроки столичной команды — 4:3.