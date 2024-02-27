Арбитр ударил игрока в лицо во время мини-футбольного матча в Екатеринбурге
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Арбитр подрался с игроком во время мини-футбольного матча в городской лиге Екатеринбурга.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Арбитр подрался с игроком во время мини-футбольного матча в городской лиге Екатеринбурга.
Конфликт возник во встрече команд «Уралхиммаш» и «Памир». Судья Роман Камбаров показал футболисту «Уралхиммаша» Валерию Лебедеву желтую карточку. Игрок с решением не согласился и вступил в словесную перепалку.
Затем Камбаров удалил Лебедева с поля. Однако игрок продолжил оспаривать момент. После этого арбитр ударил футболиста кулаком в лицо.
По итогам инцидента Камбарова отстранили от работы до конца сезона. Лебедев получил аналогичную дисквалификацию.