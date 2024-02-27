Арбитр ударил игрока в лицо во время мини-футбольного матча в Екатеринбурге

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-164701227&hd=2&id=456241825&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конфликт возник во встрече команд «Уралхиммаш» и «Памир». Судья Роман Камбаров показал футболисту «Уралхиммаша» Валерию Лебедеву желтую карточку. Игрок с решением не согласился и вступил в словесную перепалку.

Затем Камбаров удалил Лебедева с поля. Однако игрок продолжил оспаривать момент. После этого арбитр ударил футболиста кулаком в лицо.