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22:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Арбитр ударил игрока в лицо во время мини-футбольного матча в Екатеринбурге

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Арбитр подрался с игроком во время мини-футбольного матча в городской лиге Екатеринбурга.

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Конфликт возник во встрече команд «Уралхиммаш» и «Памир». Судья Роман Камбаров показал футболисту «Уралхиммаша» Валерию Лебедеву желтую карточку. Игрок с решением не согласился и вступил в словесную перепалку.

Затем Камбаров удалил Лебедева с поля. Однако игрок продолжил оспаривать момент. После этого арбитр ударил футболиста кулаком в лицо.

По итогам инцидента Камбарова отстранили от работы до конца сезона. Лебедев получил аналогичную дисквалификацию.

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