На СВО погиб чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко

Вячеслав Москаленко — двукратный чемпион России (2002/2003, 2003/2004), трехкратный обладатель Кубка страны (2000, 2003, 2004) и победитель Суперкубка (2001) по мини-футболу. Он выступал за новосибирский «Сибиряк», московские «ГКИ-Газпром», «Динамо» и «Спартак», а также за югорский клуб «ТТГ-Ява» и подмосковные «Мытищи». Ему было 43 года.