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18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

На СВО погиб чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

На СВО погиб чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко | Источник: Чемпионат.com

Вячеслав Москаленко — двукратный чемпион России (2002/2003, 2003/2004), трехкратный обладатель Кубка страны (2000, 2003, 2004) и победитель Суперкубка (2001) по мини-футболу. Он выступал за новосибирский «Сибиряк», московские «ГКИ-Газпром», «Динамо» и «Спартак», а также за югорский клуб «ТТГ-Ява» и подмосковные «Мытищи». Ему было 43 года.

Москаленко провёл 19 игр и забил 10 мячей в составе сборной России по мини-футболу, в составе которой участвовал в чемпионате Европы 2003 года. Победитель студенческого чемпионата мира по мини-футболу в 2002 году.

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