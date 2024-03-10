Спортсмены «Столицы» разгромили «Дорожник» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Сегодняшнюю игру чемпионы страны провели с позиции силы и в итоге победили с сухим счетом 5:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Максим Осипов.



Ранее в центральном поединке этого тура гомельский ВРЗ уверенно переиграл в Орше местный «Витэн» со счетом 8:2 и вышел на первое место. До этого оршанцы одержали 14 викторий подряд.



Результаты остальных встреч: «Борисов-900» — ЦКК (Светлогорск) — 6:2, «Меркурий-ГТК» (Брест) — «УВД-Динамо» (Гродно) — 4:6, БЧ (Гомель) — «Охрана-Динамо» (Минск) — 3:5, «Минск» — «Динамо-БНТУ» (Минск) — 3:3.



Положение в лидирующей группе: ВРЗ — 43 очка, «Витэн» — 42, «Столица» — 41. Список лучших бомбардиров возглавляет Владимир Разуванов («Витэн»), забивший 26 мячей. Матчи 19-го тура пройдут 16—17 марта .