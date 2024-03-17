«Витэн» вернул себе лидерство в чемпионате Беларуси по мини-футболу

После недавнего поражения от гомельского ВРЗ (2:8) оршанская команда сегодня у себя дома переиграла брестский «Меркурий-ГТК» с крупным счетом 7:3. Четыре мяча в ворота брестчан забил Павел Раговик, а еще дважды отличился лучший бомбардир турнира Владимир Разуванов, в активе которого теперь 28 забитых мячей. В Гомеле спортсмены ВРЗ не сумели удержать победу над «Минском», пропустив мяч на последней минуте встречи — ничья 3:3. В последнем матче 19-го тура чемпион страны «Столица» примет на своей площадке гомельский БЧ.



Результаты остальных встреч: «Динамо-БНТУ» (Минск) — «Борисов-900» — 6:4, «Охрана-Динамо» (Минск) — «УВД-Динамо» (Гродно) — 2:4.



Положение в группе лидеров: «Витэн» — 45 очков (18 матчей), ВРЗ — 44 (18), «Столица» — 41 (17).