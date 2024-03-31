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20:27 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана забил очередной гол в чемпионате России

Форвард сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов сыграл за «Газпром-Югру» в двух матчах чемпионата России против «Торпедо», сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

В первой встрече «Газпром-Югра» одержала уверенную победу со счетом 5:2, в этой игре Акбаликов отметился голом. Во втором матче команда казахстанца сыграла с «Торпедо» вничью — 4:4.

В нынешнем сезоне чемпионата России Акбаликов провел шесть матчей и забил два гола.

Напомним, что Акбаликов перешел в «Газпром-Югру» из «Кайрата» на правах аренды. Его контракт в России рассчитан на полгода.

Нападающий сборной Казахстана по четыре раза становился чемпионом Казахстана, победитель Кубка страны и обладателем Суперкубка.

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