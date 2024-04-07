Сенсацией закончился матч Казахстан — Узбекистан перед ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу провела товарищеский матч с командой Узбекистана, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу провела товарищеский матч с командой Узбекистана, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Таразе завершилась со счетом 2:2.
Хозяева уже на второй минуте вышли вперед после гола Арнольда Кнауба. Гости ответили на это двумя голами — на десятой и 24-й минуте. Сборную Казахстана от поражения за 40 секунд до конца матча спас Чингиз Есенаманов.
Напомним, что 4 апреля подопечные Рикардо Кака в товарищеском матче в Таразе, обыграли команду Кыргызстана — 3:2.
Отметим, что сборная Казахстана осенью 2024 года сыграет на чемпионате мира по футзалу, который пройдет в Узбекистане.