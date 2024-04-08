Определились все участники плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу

В последнем поединке 22-го тура лидер сезона оршанский «Витэн» со счетом 6:3 переиграл на выезде минский «Дорожник», который остался за пределами плей-офф. В четвертьфинал также не попали брестский «Меркурий-ГТК», проигравший чемпиону страны — «Столице» (0:4), «Борисов-900», уступивший «Минску» (0:4), а также светлогорский ЦКК, которому засчитано техническое поражение в несостоявшемся матче с минской «Охраной-Динамо» (0:5).



В гомельском дерби идущий вторым ВРЗ неожиданно крупно обыграл БЧ — 8:0. В Гродно местное «УВД-Динамо» было сильнее столичного «Динамо-БНТУ» — 2:0.



Пары четвертьфиналистов 35-го чемпионата Беларуси определятся после заключительных поединков регулярного сезона, которые состоятся в субботу, 13 апреля. Первые поединки за попадание в полуфинальную стадию пройдут 4 мая.



Сейчас положение в первой восьмерке таково: «Витэн» — 54 очка, ВРЗ — 53, «Столица» — 48, «Минск» — 38, «Охрана-Динамо» — 33, БЧ — 33, «УВД-Динамо» — 28, «Динамо-БНТУ» — 19. Бомбардирскую гонку возглавляет Владимир Разуванов («Витэн»), забивший 29 мячей.