В Узбекистане отреагировали на сенсацию в матче со сборной Казахстана по футзалу

Источник: Соцсети

"Для подопечных Хосе Венансио Лопеса сборная Казахстана по мини-футболу является хорошим спарринг-партнером — под руководством бразильца Кака наши соседи становились серебряными и бронзовыми призерами чемпионатов Азии, затем перешли в Европу, где в 2016 году стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Вчера наши футболисты провели товарищеский матч в Таразе, где вели по ходу игры, но упустили победу за минуту до финального свистка.

В стартовой четверке у нас вышли Ихтиер Ропиев, Илхомжон Хамроев, Хусниддин Нишонов и Элбек Тулкинов. В воротах Равшан Элибоев.

Хозяевам удалось забить быстрый гол. После подачи от углового Арнольд Кнауб с небольшим рикошетом от паркета застал врасплох Элибаева. Однако наш вратарь не стушевался, а повел в атаку команду, довел мяч до середины и выдал пас на Хусниддина Нишонова, тот вывел вперед Тулкинова, и Элбек из пределов вратарской поразил угол ворот Казахстана.

Во втором тайме наши вышли вперед. Вратарю сборной Казахстана бразильцу Игите захотелось повторить спортивный подвиг Элибаева, но 37-летний ветеран не рассчитал с пасом и его немедленно наказал Акбар Усмонов, почти от своих ворот изящным парашютом поразив пустые ворота.

Впрочем, этот промах не заставил Игиту смутиться. В концовке за минуту до свистка он снова пошел вперед. С его дальним выстрелом Элибаев справился, но его подвели партнеры — первым к мячу подоспел Чингиз Есенаманов и мощным ударом восстановил равновесие", — пишет сайт.