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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Громкая сенсация произошла в матче Казахстан — Узбекистан перед ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу уступила в товарищеском матче команде Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ/Жандос Халел

Встреча в Таразе завершилась со счетом 6:5 в пользу гостей. В составе команды Рикардо Кака отличились Рашит Жахангир и Арнольд Кнауб (хет-трик) и Эдсон.

Напомним, что 7 апреля обе сборные сыграли вничью в Таразе — 2:2. Казахстан за 40 секунд до конца ушел от поражения.

Добавим, 4 апреля подопечные Рикардо Кака в товарищеском матче в Таразе, обыграли команду Кыргызстана — 3:2.

Отметим, что сборная Казахстана осенью 2024 года сыграет на чемпионате мира по футзалу, который пройдет в Узбекистане.

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