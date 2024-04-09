Громкая сенсация произошла в матче Казахстан — Узбекистан перед ЧМ-2024 по футзалу

Источник: КФФ/Жандос Халел

Встреча в Таразе завершилась со счетом 6:5 в пользу гостей. В составе команды Рикардо Кака отличились Рашит Жахангир и Арнольд Кнауб (хет-трик) и Эдсон.

Напомним, что 7 апреля обе сборные сыграли вничью в Таразе — 2:2. Казахстан за 40 секунд до конца ушел от поражения.

Добавим, 4 апреля подопечные Рикардо Кака в товарищеском матче в Таразе, обыграли команду Кыргызстана — 3:2.