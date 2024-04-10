Игита близок к уходу из «Кайрата». Он принял неожиданное решение
Капитан АФК «Кайрат» Игита после окончания нынешнего сезона может перейти на правах свободного агента в другой казахстанский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Капитан АФК «Кайрат» Игита после окончания нынешнего сезона может перейти на правах свободного агента в другой казахстанский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Контракт легендарного вратаря с алматинским клубом заканчивается этим летом и высока вероятность того, что Игита перейдет в другую команду. На данный момент предметную заинтересованность в Игите обозначил футзальный клуб «Семей».
Вратарю готовы предложить не только щедрый, но и длительный контракт сроком на три года! В следующем сезоне «Семей» полон решимости навязать конкуренцию «Кайрату» в борьбе за чемпионский титул. В связи с этим, клуб готов подписать не только Игиту, но и трижды лучшего игрока мира Феррао — с ним уже достигнута договоренность о подписании контракта.
Напомним, что Игита выступает в «Кайрате» на протяжении 14 сезонов, в алматинском клубе он дважды завоевал Лигу чемпионов, а также пять раз признавался лучшим вратарем мира.