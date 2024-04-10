Игита близок к уходу из «Кайрата». Он принял неожиданное решение

Контракт легендарного вратаря с алматинским клубом заканчивается этим летом и высока вероятность того, что Игита перейдет в другую команду. На данный момент предметную заинтересованность в Игите обозначил футзальный клуб «Семей».

Вратарю готовы предложить не только щедрый, но и длительный контракт сроком на три года! В следующем сезоне «Семей» полон решимости навязать конкуренцию «Кайрату» в борьбе за чемпионский титул. В связи с этим, клуб готов подписать не только Игиту, но и трижды лучшего игрока мира Феррао — с ним уже достигнута договоренность о подписании контракта.