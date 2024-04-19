Узбекистан выиграл второй матч и возглавил группу Кубка Азии по футзалу

На этот раз был обыгран Ирак — 4:1. Стартовали же узбекистанцы с победы над Австралией.

Следующую игру в квартете B Узбекистан проведет с Саудовской Аравией 21 апреля.

Кубок Азии стартовал 17 апреля и завершится 28-го числа. В нем принимают участие 16 команд, поделенных на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Полуфиналисты получат путевки на чемпионат мира-2024 в Узбекистане.