Узбекистан выиграл второй матч и возглавил группу Кубка Азии по футзалу
Сборная Узбекистана по футзалу добыла вторую победу на групповом этапе Кубка Азии, проходящего в Таиланде, передают Vesti.kz.
Сборная Узбекистана по футзалу добыла вторую победу на групповом этапе Кубка Азии, проходящего в Таиланде, передают Vesti.kz.
На этот раз был обыгран Ирак — 4:1. Стартовали же узбекистанцы с победы над Австралией.
Следующую игру в квартете B Узбекистан проведет с Саудовской Аравией 21 апреля.
Кубок Азии стартовал 17 апреля и завершится 28-го числа. В нем принимают участие 16 команд, поделенных на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Полуфиналисты получат путевки на чемпионат мира-2024 в Узбекистане.
Если Узбекистан выйдет в полуфинал, то для определения последней путевки на ЧМ будет проведен отдельный раунд плей-офф.