Текущие события
Футбол. Первая лига
21:00
Родина
Химки
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лорьян
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Факел
20
Футбол. Первая лига
20.04
СКА-Хабаровск
Енисей
Все события
19:53 (мск), источник: Vesti.kz

Узбекистан выиграл второй матч и возглавил группу Кубка Азии по футзалу

Сборная Узбекистана по футзалу добыла вторую победу на групповом этапе Кубка Азии, проходящего в Таиланде, передают Vesti.kz.

Источник: the-afc.com

На этот раз был обыгран Ирак — 4:1. Стартовали же узбекистанцы с победы над Австралией.

Следующую игру в квартете B Узбекистан проведет с Саудовской Аравией 21 апреля.

Кубок Азии стартовал 17 апреля и завершится 28-го числа. В нем принимают участие 16 команд, поделенных на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Полуфиналисты получат путевки на чемпионат мира-2024 в Узбекистане.

Если Узбекистан выйдет в полуфинал, то для определения последней путевки на ЧМ будет проведен отдельный раунд плей-офф.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь