Узбекистан отменил сенсацию на Кубке Азии по футзалу

Соперник Узбекистана открыл счет в первом тайме благодаря голу Нгуена Тин Пата на 17-й минуте. Практически до конца игры Вьетнам сенсационно вел в счете, но Узбекистан сумел переломить ход встречи и отыграться — 2:1. Голами отличились Ихтиер Ропиев (34 минута) и Сунатулла Джураев (40).