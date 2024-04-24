Узбекистан отменил сенсацию на Кубке Азии по футзалу
Сборная Узбекистана сыграла в ¼ финала Кубка Азии по футзалу в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Сборная Узбекистана сыграла в ¼ финала Кубка Азии по футзалу в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
В четвертьфинале узбекская сборная встречалась с командой Вьетнама.
Соперник Узбекистана открыл счет в первом тайме благодаря голу Нгуена Тин Пата на 17-й минуте. Практически до конца игры Вьетнам сенсационно вел в счете, но Узбекистан сумел переломить ход встречи и отыграться — 2:1. Голами отличились Ихтиер Ропиев (34 минута) и Сунатулла Джураев (40).
Таким образом, узбекские футзалисты вышли в полуфинал, где 26 апреля сыграют с командой Ирана. В другом полуфинале встретятся Таиланд и Таджикистан.