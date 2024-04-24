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20:21 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч Кыргызстана на Кубке Азии по футзалу

Сборная Кыргызстана по футзалу не смогла выйти в ½ финала Кубка Азии в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В ¼ финала Кыргызстан встречался с самой титулованной командой континента Ираном (12 побед на Кубка Азии). Игра завершилась с разгромным счетом в пользу иранцев — 6:1.

В составе иранцев отличились: Мехди Карими (дубль), Салар Агбапур, Беруз Азимихематабади, Саид Ахмад Аббаси и Али Ашгар Хасанзаде.

В составе сборной Кыргызстана отличился Дониербек Аманбаев.

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