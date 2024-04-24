Разгромом завершился матч Кыргызстана на Кубке Азии по футзалу
Сборная Кыргызстана по футзалу не смогла выйти в ½ финала Кубка Азии в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Сборная Кыргызстана по футзалу не смогла выйти в ½ финала Кубка Азии в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
В ¼ финала Кыргызстан встречался с самой титулованной командой континента Ираном (12 побед на Кубка Азии). Игра завершилась с разгромным счетом в пользу иранцев — 6:1.
В составе иранцев отличились: Мехди Карими (дубль), Салар Агбапур, Беруз Азимихематабади, Саид Ахмад Аббаси и Али Ашгар Хасанзаде.
В составе сборной Кыргызстана отличился Дониербек Аманбаев.