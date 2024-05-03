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18:00 (мск), источник: БЕЛТА

ВРЗ одержал победу в первом четвертьфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 35-м чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня проходят стартовые поединки четвертьфинальных серий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом из них победитель регулярного чемпионата гомельский ВРЗ принимал на своей арене гостей из минского «Динамо-БНТУ» и сумел победить лишь с минимальным преимуществом — 2:1. В составе хозяев голевой дубль оформил Дмитрий Шимановский, гости ответили голом Дмитрия Кузьмы.

Также сегодня действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» принимают у себя дома гомельский БЧ, а «Минск» сыграет с земляками из «Охраны-Динамо». Завтра оршанский «Витэн» будет соперничать с гродненским «УВД-Динамо». Ответные встречи серий до двух побед состоятся 7—8 мая.

После финиша регулярного сезона бомбардирскую гонку возглавляет Владимир Разуванов («Витэн»), забивший 29 мячей.

В финальной серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве — только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.

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