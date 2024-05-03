ВРЗ одержал победу в первом четвертьфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

В первом из них победитель регулярного чемпионата гомельский ВРЗ принимал на своей арене гостей из минского «Динамо-БНТУ» и сумел победить лишь с минимальным преимуществом — 2:1. В составе хозяев голевой дубль оформил Дмитрий Шимановский, гости ответили голом Дмитрия Кузьмы.



Также сегодня действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» принимают у себя дома гомельский БЧ, а «Минск» сыграет с земляками из «Охраны-Динамо». Завтра оршанский «Витэн» будет соперничать с гродненским «УВД-Динамо». Ответные встречи серий до двух побед состоятся 7—8 мая .



После финиша регулярного сезона бомбардирскую гонку возглавляет Владимир Разуванов («Витэн»), забивший 29 мячей.



В финальной серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве — только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.