«Столица» победила БЧ в ¼ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

Действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» на своей арене уверенно переиграли гомельский БЧ со счетом 6:3. Обладатель серебряных медалей прошлого первенства гомельский ВРЗ также у себя дома с трудом одолел минский клуб «Динамо-БНТУ» — 2:1. В столичном дерби бронзовые призеры спортсмены «Минска» уступали «Охране-Динамо» с результатом 0:2, после перерыва вырвались вперед, но основное время все же завершилось вничью — 3:3. В овертайме Роман Белоножко точным ударом принес победу «Минску» — 4:3. Завтра оршанский «Витэн» будет соперничать с гродненским «УВД-Динамо». Ответные встречи серий до двух побед состоятся 7—8 мая .



В золотой серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.