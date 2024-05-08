БЧ и «УВД-Динамо» сравняли счет в ¼ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

В первом сегодняшнем матче гомельский БЧ разгромил на своей арене действующих чемпионов страны спортсменов «Столицы» — 5:1 и сравнял счет в серии — 1:1. На своей арене «столичники» выиграли с результатом 6:3. Решающий поединок за выход в полуфинал состоится 12 мая в Минске.



В Гродно местный «УВД-Динамо» после гостевого поражения от оршанского «Витэна» (2:5) взял реванш — 4:3. Судьба путевки в полуфинал решится 12 мая в Орше.



Первыми полуфиналистами стали спортсмены «Минска», дважды победившие земляков из «Охраны-Динамо» с одинаковым результатом — 4:3. Вице-чемпион страны гомельский ВРЗ также два раза одолел столичный клуб «Динамо-БНТУ» — 2:1 (дома) и 3:2 (в гостях).



В золотой серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.