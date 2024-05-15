Текущие события
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Гранада
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Все события
20:34 (мск), источник: БЕЛТА

ВРЗ победил «Минск» на старте ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 35-м чемпионате Беларуси по мини-футболу началась полуфинальная стадия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В стартовом поединке вице-чемпион страны гомельский ВРЗ принимал на своей арене бронзового призера «Минск» и выиграл с сухим счетом 2:0. В первой половине встречи забитых мячей не было, а после перерыва Дмитрий Шимановский и Алексей Пинчук дважды поразили ворота гостей. Вторая встреча состоится 19 мая в Минске, а 23 мая соперники вновь сыграют в Гомеле.

Первый матч во второй полуфинальной паре пройдет завтра в Орше — местный «Витэн» примет действующего чемпиона страны «Столицу». Их второй поединок состоится 20 мая на паркете минского спорткомплекса «Уручье», а 24 мая команды снова будут соперничать в Орше. Полуфинальные серии продлятся до трех побед одной из команд.

В золотой серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь