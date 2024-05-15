ВРЗ победил «Минск» на старте ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

В стартовом поединке вице-чемпион страны гомельский ВРЗ принимал на своей арене бронзового призера «Минск» и выиграл с сухим счетом 2:0. В первой половине встречи забитых мячей не было, а после перерыва Дмитрий Шимановский и Алексей Пинчук дважды поразили ворота гостей. Вторая встреча состоится 19 мая в Минске, а 23 мая соперники вновь сыграют в Гомеле.



Первый матч во второй полуфинальной паре пройдет завтра в Орше — местный «Витэн» примет действующего чемпиона страны «Столицу». Их второй поединок состоится 20 мая на паркете минского спорткомплекса «Уручье», а 24 мая команды снова будут соперничать в Орше. Полуфинальные серии продлятся до трех побед одной из команд.



В золотой серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.