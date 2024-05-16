«Столица» одолела «Витэн» в гостевом полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

Встреча в Орше началась для действующего чемпиона неудачно: уже на 2-й минуте Павел Раговик вывел хозяев вперед. После перерыва гости сумели переломить ход поединка, и сначала Артем Якубов сравнял результат, а за 3 минуты до финальной сирены Артем Козел забил победный мяч. Второй поединок состоится 20 мая на паркете минского спорткомплекса «Уручье», а 24 мая команды снова будут соперничать в Орше.



Вчера в стартовом поединке полуфинальной стадии вице-чемпион страны гомельский ВРЗ победил у себя дома бронзового призера «Минск» с сухим счетом 2:0. Во второй половине встречи мячи забили Дмитрий Шимановский и Алексей Пинчук. Вторая встреча состоится 19 мая в Минске, а 23 мая соперники вновь сыграют в Гомеле. Полуфинальные серии продлятся до трех побед одной из команд.



В золотой серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.