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20:31 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» второй раз победила «Витэн» в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» выиграли у «Витэна» во втором матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После недавнего выигрыша в Орше сегодня «столичники» победили и на площадке спорткомплекса «Уручье» — 4:2. На 3-й минуте лучший бомбардир регулярного первенства Владимир Разуванов вывел гостей вперед, однако еще до перерыва хозяева вышли вперед после точных ударов Максима Осипова и Олега Еремина. Во второй половине встречи Игорь Щербич и Эдимар еще дважды поразили ворота оршанцев, на что те ответили голом Павла Раговика. В гостях действующие чемпионы одержали волевую викторию со счетом 2:1 и теперь в случае победы 24 мая в Орше выйдут в финал национального первенства.

В другой полуфинальной паре серебряный призер гомельский ВРЗ дважды обыграл обладателей бронзы спортсменов «Минска». В первой встрече гомельчане выиграли у себя дома с сухим счетом 2:0, а вчера на выезде одолели минчан в серии послематчевых пенальти. Третий поединок за попадание в финал соперники проведут 23 мая в Гомеле, и если ВРЗ победит, то станет участником серии за чемпионский титул.

В золотой серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.

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