Оршанский «Витэн» добыл первую победу в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

После двух поражений от действующих чемпионов страны сегодня оршанцы выиграли на своей арене в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 4:4, а шестиметровые удары лучше пробили спортсмены «Витэна» — 6:5. В двух стартовых матчах побеждали минчане — 2:1 (в гостях) и 4:2 (дома). Четвертая встреча состоится 28 мая на площадке минского спорткомплекса «Уручье».



Вчера первым финалистом 35-го национального первенства стал гомельский ВРЗ, разгромивший на своей арене «Минск» со счетом 8:3. До этого вице-чемпионы также были сильнее: сначала у себя дома — 2:0, а потом на выезде победили в серии послематчевых пенальти. Для гомельчан предстоящий финал будет восьмым кряду, но пока они ни разу не завоевали чемпионский титул.



В золотой серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.