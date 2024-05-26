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21:10 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан узнал соперников по группе на чемпионате мира по футзалу

В ходе жеребьевки прошедшей в Ташкенте были определены соперники сборной Казахстана по футзалу по группе на ближайшем чемпионате мира, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Команда Пауло Рикардо Кака сыграет в одном квартете с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

Из 24 сборных сформировано 6 групп по 4 команды. Две первые команды из каждой группы выйдут в стадию плей-офф. К ним присоединятся 4 из 6 лучших третьих команд.

Чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех городах Узбекистана — Ташкент, Бухара и Андижан.

Напомним, что на прошлом мундиале сборная Казахстана достигла исторического для себя результата, заняв четвертое место.

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