Кака оценил соперников сборной Казахстана на ЧМ по футзалу
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака высказал свое мнение относительно соперников по группе на ближайшем чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака высказал свое мнение относительно соперников по группе на ближайшем чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана на ЧМ-2024 сыграет в группе D с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.
"Хорошая группа может быть только семейной — в whatsApp. Будет тяжело как нам, так и соперникам. Новая Зеландия — дебютант на ЧМ. Это габаритная команда, играет в силовой футзал. Ливия примерно такая же, но чуть мастеровитее. Испанию все знают. Думаю, что в этой группе Испания и Казахстан самые сильные на бумаге.
Первый тур играем с Испанией — это будет украшение футзала. Я не сомневаюсь, что у нас будет большая поддержка в Узбекистане, мы надеемся на помощь болельщиков. Но мы должны быть и сами готовы, чтобы хорошо выступить", — заявил Кака.
Стартовый матч на мундиале Казахстан сыграет с Испанией 15 сентября. Вторая игра в группе для нашей команды пройдет 18 сентября против Ливии, а 21 сентября казахстанцам будет противостоять Новая Зеландия.
Чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех городах Узбекистана — Ташкент, Бухара и Андижан.
Напомним, что на прошлом мундиале сборная Казахстана достигла исторического для себя результата, заняв четвертое место.