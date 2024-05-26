Кака оценил соперников сборной Казахстана на ЧМ по футзалу

Источник: КФФ

Сборная Казахстана на ЧМ-2024 сыграет в группе D с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

"Хорошая группа может быть только семейной — в whatsApp. Будет тяжело как нам, так и соперникам. Новая Зеландия — дебютант на ЧМ. Это габаритная команда, играет в силовой футзал. Ливия примерно такая же, но чуть мастеровитее. Испанию все знают. Думаю, что в этой группе Испания и Казахстан самые сильные на бумаге.

Первый тур играем с Испанией — это будет украшение футзала. Я не сомневаюсь, что у нас будет большая поддержка в Узбекистане, мы надеемся на помощь болельщиков. Но мы должны быть и сами готовы, чтобы хорошо выступить", — заявил Кака.

Стартовый матч на мундиале Казахстан сыграет с Испанией 15 сентября. Вторая игра в группе для нашей команды пройдет 18 сентября против Ливии, а 21 сентября казахстанцам будет противостоять Новая Зеландия.

Чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех городах Узбекистана — Ташкент, Бухара и Андижан.