«Витэн» вышел вперед в серии за бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу

В стартовом поединке оршанский «Витэн» принимал на своей площадке спортсменов «Минска» и победил с крупным счетом 6:1. Хет-трик в составе хозяев оформил Евгений Балдин, по одному мячу забили Владимир Разуванов, Мирослав Эльяшевич и Саркис Иаргарян, гости смогли ответить лишь голом Павла Рубниковича. Следующая встреча бронзовой серии до двух побед состоится 6 июня в Минске.



Серия за золото 35-го национального первенства стартует завтра в Гомеле — серебряный призер прошлого турнира местный ВРЗ примет действующего чемпиона «Столицу». Спортсмены «Столицы» брали золото в двух последних сезонах, для гомельчан предстоящий финал будет восьмым кряду, но пока они ни разу не завоевали чемпионский титул.



В золотой серии прошлого чемпионата страны «Столица» переиграла ВРЗ с результатом 3:1, завоевав свой пятый чемпионский титул. Больше побед в национальном первенстве только у минского «Дорожника», который шесть раз брал золото, четыре раза чемпионом был «Лидсельмаш». Обладателем бронзовых наград предыдущего чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ.